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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

ООН: на поддержание бедных стран всем придется "скинуться"

Мир

Глава ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что полное воздействие пандемии пока еще не коснулось самых бедных стран мира, но произойдет это в ближайшие три-шесть месяцев.

На видео-брифинге он сказал, что мировой экономике понадобится $90 млрд, чтобы обеспечить поддержку доходов, питание и здравоохранение для 700 млн жителей этих стран.

Где ООН будет брать деньги

По словам Лоукока, ООН рассчитывает, что

  • две трети из этих $90 млрд могут быть получены от Всемирного банка и Международного валютного фонда,
  • остальная треть может быть профинансирована за счет одноразового увеличения помощи международной организации со стороны стран-участниц.

Такие расходы мир может себе позволить

"Эти $ 90 млрд составят лишь 1% от общего объема совокупных пакетов стимулирующих мер, которые уже введены 20 богатейшими странами мира. $90 млрд-это большие деньги, но это вполне приемлемая сумма", - сказал глава ООН по гуманитарным вопросам.

 

Темы оон пандемия марк лоукок коронавирус поддержка бедных стран
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ООН: на поддержание бедных стран всем придется "скинуться"
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