ООН: на поддержание бедных стран всем придется "скинуться"

Глава ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что полное воздействие пандемии пока еще не коснулось самых бедных стран мира, но произойдет это в ближайшие три-шесть месяцев.

На видео-брифинге он сказал, что мировой экономике понадобится $90 млрд, чтобы обеспечить поддержку доходов, питание и здравоохранение для 700 млн жителей этих стран.

Где ООН будет брать деньги

По словам Лоукока, ООН рассчитывает, что

две трети из этих $90 млрд могут быть получены от Всемирного банка и Международного валютного фонда,

остальная треть может быть профинансирована за счет одноразового увеличения помощи международной организации со стороны стран-участниц.

Такие расходы мир может себе позволить