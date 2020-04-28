ООН: на поддержание бедных стран всем придется "скинуться"

Глава ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что полное воздействие пандемии пока еще не коснулось самых бедных стран мира, но произойдет это в ближайшие три-шесть месяцев.
На видео-брифинге он сказал, что мировой экономике понадобится $90 млрд, чтобы обеспечить поддержку доходов, питание и здравоохранение для 700 млн жителей этих стран.
По словам Лоукока, ООН рассчитывает, что
"Эти $ 90 млрд составят лишь 1% от общего объема совокупных пакетов стимулирующих мер, которые уже введены 20 богатейшими странами мира. $90 млрд-это большие деньги, но это вполне приемлемая сумма", - сказал глава ООН по гуманитарным вопросам.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.