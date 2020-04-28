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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ

Мир

Группа немецких врачей опубликовала в интернете фотографии, на которых они позируют обнаженными. Цель откровенной фотосессии -  привлечь внимание общественности к нехватке защитной одежды и снаряжения.

Назвав свой протест Blanke Bedenken (Голые сомнения), участники акции

  • поясняют,  что они постоянно чувствуют для себя опасность заразиться коронавирусом
  • утверждают, что их призывы о помощи в обеспечении средствами защиты в течение нескольких месяцев оставались без внимания.

скрин Twitter @BlankeBedenken (перевод твитта - автоматический)

Рубен Бернау, врач-терапевт:

"Я и моя команда в больнице не имеем достаточного оснащения, чтобы справиться с вирусом. Мы перед ним - голые. Нагота на наших снимках - символ того, насколько мы уязвимы без защиты".

Идея принадлежит французскому врачу

Доктор Кристиан Рехтенвальд, рассказал, что

"группа была вдохновлена идеей французского врача Алена Коломби, который придумал фотографироваться нагишом, чтобы люди поняли: врачи - "пушечное мясо" в борьбе с пандемией".

О проблеме с оснащением врачей власти Германии прекрасно знают

Немецкие врачи неоднократно обращались к властям с требованиями увеличить оснащение отделений, где лежат больные с коронавирусом, защитной экипировкой для персонала. 

Немецкие фирмы, производящие защитную одежду, увеличили свои производственные мощности, но не смогли удовлетворить спрос: 

  • фильтрующих масок, защитных очков, перчаток и фартуков по-прежнему не хватает.

Недавнее исследование, проведенное ассоциацией немецких медицинских страховщиков, показало, что врачам не хватает

  • более 100 млн одноразовых масок,
  • почти 50 млн фильтрующих масок,
  • более 60 млн одноразовых фартуков и аналогичного количества одноразовых перчаток.
Темы германия протест врачей голая фотосессия средства индивидуальной защиты
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