Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ

Группа немецких врачей опубликовала в интернете фотографии, на которых они позируют обнаженными. Цель откровенной фотосессии - привлечь внимание общественности к нехватке защитной одежды и снаряжения.
Назвав свой протест Blanke Bedenken (Голые сомнения), участники акции
скрин Twitter @BlankeBedenken (перевод твитта - автоматический)
Рубен Бернау, врач-терапевт:
"Я и моя команда в больнице не имеем достаточного оснащения, чтобы справиться с вирусом. Мы перед ним - голые. Нагота на наших снимках - символ того, насколько мы уязвимы без защиты".
Доктор Кристиан Рехтенвальд, рассказал, что
"группа была вдохновлена идеей французского врача Алена Коломби, который придумал фотографироваться нагишом, чтобы люди поняли: врачи - "пушечное мясо" в борьбе с пандемией".
Немецкие врачи неоднократно обращались к властям с требованиями увеличить оснащение отделений, где лежат больные с коронавирусом, защитной экипировкой для персонала.
Немецкие фирмы, производящие защитную одежду, увеличили свои производственные мощности, но не смогли удовлетворить спрос:
Недавнее исследование, проведенное ассоциацией немецких медицинских страховщиков, показало, что врачам не хватает
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.