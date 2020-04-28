Коронавирус перешагнул черту в 3 миллиона

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в мире перешагнули отметку в 3 млн.

Вирусологи видят причину увеличения количества заражений в ослаблении карантинных мер во многих странах.

Статистика

В среднем за последнюю неделю за день было зарегистрировано 82 000 случаев заболевания:

более четверти из них приходится на Соединенные Штаты,

более 43% на страны Европы.

По данным университета Хопкинса, на статистику заболеваемости которого сегодня ориентируется практически весь мир,

число погибших от вируса составило более 205 000 (по состоянию на понедельник),

почти каждый седьмой зарегистрированный случай заболевания был смертельным.

В некоторых серьезно пострадавших странах Европы, включая Италию, Францию и Испанию

за последние недели было зарегистрировано снижение ежедневных показателей заболеваемости, однако на прошлой неделе все еще регистрировалось 2000-5000 новых случаев инфицирования в день,

общая заболеваемость выросла на 2,5% в воскресенье, что является самым низким показателем за почти два месяца, в конце марта этот показатель составлял более 10% в день.

Послабление карантинных мер

Италия заявила, что она позволит некоторым заводам вновь открыться 4 мая,

Испания позволили детям выходить на улицу под наблюдением.

Несколько штатов США вновь возобновили работу предприятий на фоне прогнозов о том, что уровень безработицы может достичь 16% в апреле.

Куда сместился рост заболеваемости

В Азии, на долю которой приходится чуть менее 7% всех случаев заболевания, некоторые страны заявляют, что не намерены ослаблять карантин.

В их число входят Япония и Сингапур, где в апреле наблюдался рост заболеваемости, несмотря на ранее предпринятые успешные усилия по замедлению распространения заболевания.

Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти быстрее, чем в среднем по миру в Латинской Америке и Африке.