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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Коронавирус перешагнул черту в 3 миллиона

Мир

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в мире перешагнули отметку в 3 млн.  

Вирусологи видят причину увеличения количества заражений в ослаблении карантинных мер во многих странах. 

Статистика

В среднем за последнюю неделю за день было зарегистрировано 82 000 случаев заболевания:

  • более четверти из них приходится на Соединенные Штаты,
  • более 43% на страны Европы.

По данным университета Хопкинса, на статистику заболеваемости которого сегодня ориентируется практически весь мир,

  • число погибших от вируса составило более 205 000 (по состоянию на понедельник),
  • почти каждый седьмой зарегистрированный случай заболевания был смертельным.

В некоторых серьезно пострадавших странах Европы, включая Италию, Францию и Испанию

  • за последние недели было зарегистрировано снижение ежедневных показателей заболеваемости, однако на прошлой неделе все еще регистрировалось 2000-5000 новых случаев инфицирования в день,
  • общая заболеваемость выросла на 2,5% в воскресенье, что является самым низким показателем за почти два месяца, в конце марта этот показатель составлял более 10% в день. 

Послабление карантинных мер

  • Италия заявила, что она позволит некоторым заводам вновь открыться 4 мая,
  •  Испания позволили детям выходить на улицу под наблюдением.
  • Несколько штатов США вновь возобновили работу предприятий на фоне прогнозов о том, что уровень безработицы может достичь 16% в апреле.

Куда сместился рост заболеваемости

В Азии, на долю которой приходится чуть менее 7% всех случаев заболевания, некоторые страны заявляют, что не намерены ослаблять карантин. 

  • В их число входят Япония и Сингапур, где в апреле наблюдался рост заболеваемости, несмотря на ранее предпринятые успешные усилия по замедлению распространения заболевания.

Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти быстрее, чем в среднем по миру в Латинской Америке и Африке

  • Общее число случаев заболевания в Мексике выросло на 7-10% в день на прошлой неделе, достигнув 13 800,
  • в Бразилии в воскресенье число случаев заболевания превысило 60 000.
  • более 40% из 32 600 случаев заболевания в Африке приходится на север, где Марокко, Египет и Алжир сообщают о серьезных вспышках заболевания.

 

Темы мир карантин коронавирус число заражений ослабление карантинных мер
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