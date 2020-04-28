Коронавирус перешагнул черту в 3 миллиона
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в мире перешагнули отметку в 3 млн.
Вирусологи видят причину увеличения количества заражений в ослаблении карантинных мер во многих странах.
Статистика
В среднем за последнюю неделю за день было зарегистрировано 82 000 случаев заболевания:
- более четверти из них приходится на Соединенные Штаты,
- более 43% на страны Европы.
По данным университета Хопкинса, на статистику заболеваемости которого сегодня ориентируется практически весь мир,
- число погибших от вируса составило более 205 000 (по состоянию на понедельник),
- почти каждый седьмой зарегистрированный случай заболевания был смертельным.
В некоторых серьезно пострадавших странах Европы, включая Италию, Францию и Испанию
- за последние недели было зарегистрировано снижение ежедневных показателей заболеваемости, однако на прошлой неделе все еще регистрировалось 2000-5000 новых случаев инфицирования в день,
- общая заболеваемость выросла на 2,5% в воскресенье, что является самым низким показателем за почти два месяца, в конце марта этот показатель составлял более 10% в день.
Послабление карантинных мер
- Италия заявила, что она позволит некоторым заводам вновь открыться 4 мая,
- Испания позволили детям выходить на улицу под наблюдением.
- Несколько штатов США вновь возобновили работу предприятий на фоне прогнозов о том, что уровень безработицы может достичь 16% в апреле.
Куда сместился рост заболеваемости
В Азии, на долю которой приходится чуть менее 7% всех случаев заболевания, некоторые страны заявляют, что не намерены ослаблять карантин.
- В их число входят Япония и Сингапур, где в апреле наблюдался рост заболеваемости, несмотря на ранее предпринятые успешные усилия по замедлению распространения заболевания.
Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти быстрее, чем в среднем по миру в Латинской Америке и Африке.
- Общее число случаев заболевания в Мексике выросло на 7-10% в день на прошлой неделе, достигнув 13 800,
- в Бразилии в воскресенье число случаев заболевания превысило 60 000.
- более 40% из 32 600 случаев заболевания в Африке приходится на север, где Марокко, Египет и Алжир сообщают о серьезных вспышках заболевания.