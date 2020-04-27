Киевский суд изберет меру пресечения Януковичу 30 апреля

Печерский районный суд Киева принял решение о переносе заседания, на котором должна избраться мера пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Судебное заседание перенесено на 30 апреля в связи с отсутствием защиты.