Печерский районный суд Киева принял решение о переносе заседания, на котором должна избраться мера пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Судебное заседание перенесено на 30 апреля в связи с отсутствием защиты.
"Защита Януковича не явилась. Направили ходатайство об отложении заседания в связи с карантином. Судья перенесла заседание на 30 апреля на 11:00", — сообщили в Адвокатской совещательной группе.
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