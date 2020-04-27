Нефтетанкеры в США стали плавучими хранилищами нефти. Правда, американская это нефть или приобретенная в других странах — судить сложно.
Такое мнение высказал директор по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.
"Здесь действительно ситуация связана, скорее всего, с тем, что танкерный флот все в большей степени используется как плавучее хранилище. Но говорить о происхождении этой нефти я бы не стал. Скорее, речь идет о том, что многие танкеры, которые планировали поставлять нефть либо из Соединенных Штатов, либо в Соединенные Штаты, сейчас не находят спроса. И поэтому эта нефть хранится в танкерах, которые выполняют функцию хранения до того момента, когда эту нефть владельцам танкеров удастся продать", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что США, несмотря на то, что производят собственную нефть, закупают ее в Саудовской Аравии, России и других странах. И ситуация, сложившаяся у берегов Калифорнии, где в течение нескольких последних недель скопились десятки нефтяных танкеров, характерна и для других крупных портов мира: Роттердама, Сингапура и других.
"Сегодня происходит снижение интенсивности танкерных перевозок. Потому что действительно все меньшие объемы нефти удается пристроить на рынок из-за падающего спроса вследствие карантинных мер. И поэтому очень многие танкеры либо встают в тех местах, где они загрузились нефтью, либо в тех местах, куда они должны были прийти и поставить нефть. Поскольку нет спроса, они стоят, держат свою нефть в своих плавучих танках. Вынужденная ситуация. Она обусловлена действительно беспрецедентным падением спроса, который мы наблюдаем в этом месяце", — заключил Алексей Громов.
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