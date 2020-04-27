С. Багдасаров: "Коронавирус коронавирусом, а война войной"

Коронавирус войне не помеха. В тех регионах, где она шла до наступления пандемии, она продолжается.

Такое заявление сделал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он оценил ракетный удар, который нанес по Дамаску Израиль.

"Коронавирус коронавирусом, а война — войной... Армия действует. Вернее, продолжает действовать. Везде идет война, как она и шла: на Украине, в Донбассе. Никак коронавирус не влияет. Это все само собой разумеющееся", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что Россия никак реагировать на этот ракетный удар не будет, "все идет своим чередом".

О ракетном ударе со стороны Израиля сообщило сегодня государственное агентство Сирии "Сана". Согласно их информации, в результате нападения погибли три мирных жителя. Еще четверо получили ранения. Израиль атаковал жилые дома в поселениях Худжейра и Адлия в провинции Дамаск.