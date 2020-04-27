Востоковед оценил опасность коронавируса для Северной Кореи

Слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поступают из сомнительного источника. Верить им нет смысла, идет информационная война.

Такое мнение высказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов.

"Во-первых, я вообще бы не стал его хоронить. Потому что вся информация неподтвержденная, течет из одного сомнительного источника Южной Кореи, все ее тиражируют, повторяют, распространяют, она начинает расширяться, комментарии, всякие догадки, размышления. Официальные средства массовой информации КНДР говорят, что он работает, поздравляет ударников производства, телеграммы им шлет поздравительные", — напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что куда опаснее для Северной Кореи не информационная война, а коронавирус. По словам Александра Воронцова, Северная Корея — бедная страна, да еще и находящаяся под постоянными санкциями.

"Они не справятся. Там недостаток лекарств, в острой форме недостаток медицинского оборудования. И они это тоже сами прекрасно понимают, и поэтому такие сверхжесткие меры по закрытию границ. Ставка сделана на то, чтобы не допустить проникновения. Но если он проникнет, то они не справятся. Это приведет к коллапсу, к хаосу", — уверен востоковед.

И как только в Северной Корее наступит неразбериха, этим воспользуются оппоненты, цель которых — свержение режима и государственный переворот в стране.

В последние несколько дней в СМИ всего мира обсуждается новость, что Ким Чен Ын, который давно не появлялся на публике, мог скончаться. Есть информация, что ему провели серьезную операцию на сердце, которую северокорейский лидер не перенес. При этом советник президента Южной Кореи по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин подчеркнул, что с Ким Чен Ыном все в порядке, с 13 апреля он находится в городе Вонсана.