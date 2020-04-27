Первая группа из десяти реставраторов приступила к восстановлению собора Парижской Богоматери в Париже. Ранее строители были вынуждены прекратить работу из-за распространения коронавирусной инфекции. Это повлекло перенос сроков.
Напомним, крупный пожар охватил Нотр-Дам 15 апреля прошлого года. Стихия повредила шпиль храма и внутренне убранство. Криминалисты до сих пор продолжают выяснять причину возгорания.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.