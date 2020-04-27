Строители продолжили восстановление Нотр-Дама

Первая группа из десяти реставраторов приступила к восстановлению собора Парижской Богоматери в Париже. Ранее строители были вынуждены прекратить работу из-за распространения коронавирусной инфекции. Это повлекло перенос сроков.

Напомним, крупный пожар охватил Нотр-Дам 15 апреля прошлого года. Стихия повредила шпиль храма и внутренне убранство. Криминалисты до сих пор продолжают выяснять причину возгорания.