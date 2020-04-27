Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с распространением коронавируса нового типа.

О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба офиса президента Украины.