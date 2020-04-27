Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с распространением коронавируса нового типа.
О разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
"Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в Нормандском формате", — сказано в сообщении.
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