Чехия готова передать России памятник Коневу

Чехия готова к переговорам с Россией по передаче памятника маршалу Коневу. Монумент могут отправить в РФ или разместят в создаваемом сейчас музее памяти 20 века.

Об этом рассказал глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора с РФ, в котором не говорится о том, где памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений. Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника на ее территорию, мы открыты для этого", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Речь идет о договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве России и Чехии, подписанном властями двух стран в 1993 году.

При этом министр напомнил, что Россия тоже не всегда выполняет свои обязательства. В частности, власти Чехии не смогли добиться установки памятника чешским легионерам в Самаре.

Напомним, осенью 2019 года власти района Прага-6 приняли решение о сносе памятника маршалу Коневу. 4 апреля решение воплотили в жизнь. Следственный комитет России по факту сноса памятника возбудил уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.