Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее сам переболел коронавирусом, рассказал о рисках смягчения карантина в стране.

"Если мы сможем продемонстрировать такой же дух единства и решимости, какой мы все показали в последние шесть недель, то я абсолютно не сомневаюсь, что мы победим", — сказал Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит.

"Я прошу вас сдержать свое нетерпение, потому что я считаю, что сейчас мы подходим к концу первой фазы этой борьбы и, несмотря на все страдания, мы почти добились успеха", — добавил глава британского правительства.