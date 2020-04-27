Опубликована вероятная версия пропажи Ким Чен Ына

Последние несколько дней мировые СМИ публикуют различные слухи о судьбе северокорейского лидера Ким Чен Ына. Журналисты сообщают, что главу КДНР прооперировали, что он мог умереть, а также, что он находится на курорте.

Вероятную причину пропажи Ким Чен Ына назвал бывший представитель правящей партии Ли Чжон Хо, который ранее смог сбежать в США.