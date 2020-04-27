Последние несколько дней мировые СМИ публикуют различные слухи о судьбе северокорейского лидера Ким Чен Ына. Журналисты сообщают, что главу КДНР прооперировали, что он мог умереть, а также, что он находится на курорте.
Вероятную причину пропажи Ким Чен Ына назвал бывший представитель правящей партии Ли Чжон Хо, который ранее смог сбежать в США.
"Ким отсутствовал в отчетах о последних ракетных испытаниях, в то время как не было опубликовано ни одной видеозаписи запуска снарядов. Это может указывать на то, что произошел несчастный случай", — утверждает Хо.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.