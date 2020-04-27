Более 155 тысяч немцев имеют диагноз "коронавирус"

Еще 110 человек в Германии скончались от коронавируса. Таковы данные за минувшие сутки.

За это время в стране выявлено 1018 новых случаев. Как отмечают медики, наблюдается стабильный спад как новых инфицированных, так и летальных исходов.

По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в стране зарегистрировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали свыше 5,7 тысяч немцев. Вылечиться от COVID-19 смогли порядка 144 тысяч пациентов.

Самая сложная ситуация складывается в Баварии. В этом регионе выявлено 41 070 случаев заражения коронавирусом. В Северном Рейне-Вестфалии 31 879 коронавирусных больных, в Баден-Вюртемберге — 31 043 пациента, в Берлине COVID-19 больны 5 638 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сейчас невозможно оценить экономические потери Германии от эпидемии. Срок ее восстановления назвать также не представляется реальным. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что сейчас происходит "самая серьезная проба сил со времен основания республики".