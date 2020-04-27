Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Более 155 тысяч немцев имеют диагноз "коронавирус"

Мир » Европа » Евросоюз

Еще 110 человек в Германии скончались от коронавируса. Таковы данные за минувшие сутки.

За это время в стране выявлено 1018 новых случаев. Как отмечают медики, наблюдается стабильный спад как новых инфицированных, так и летальных исходов.

По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в стране зарегистрировано более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали свыше 5,7 тысяч немцев. Вылечиться от COVID-19 смогли порядка 144 тысяч пациентов.

Самая сложная ситуация складывается в Баварии. В этом регионе выявлено 41 070 случаев заражения коронавирусом. В Северном Рейне-Вестфалии 31 879 коронавирусных больных, в Баден-Вюртемберге — 31 043 пациента, в Берлине COVID-19 больны 5 638 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сейчас невозможно оценить экономические потери Германии от эпидемии. Срок ее восстановления назвать также не представляется реальным. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что сейчас происходит "самая серьезная проба сил со времен основания республики".

Темы германия коронавирус
Новости Все >
Почти 10 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье
Более 155 тысяч немцев имеют диагноз "коронавирус"
Академик РАН объяснил особый сценарий эпидемии с COVID-19 РФ
В России поэтапно отменят ограничения для ИП
Регионам выделят 200 млрд рублей по поручению Путина
В Якутии задержали специалистов по краже металлолома
"Формула-1" опубликовала план календаря на сезон 2020 года
Кто заменит лидера КНДР в случае смерти
Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом три дня назад
Греф призвал не испытывать стресс из-за коронавируса
Последние материалы
В Якутии задержали специалистов по краже металлолома
"Формула-1" опубликовала план календаря на сезон 2020 года
Кто заменит лидера КНДР в случае смерти
Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом три дня назад
Греф призвал не испытывать стресс из-за коронавируса
Лавров: Совбез ООН планирует встречу в видеоформате
Лавров встал на защиту Всемирной организации здравоохранения
Житель Татарстана убил бывшую жену и двоих детей
Россияне начали экономить на ноутбуках из-за коронавируса
Китайские клубы отказались от участия в ВХЛ
Популярное
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.

Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
США и Канада. Новости и аналитика
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Силовые структуры
Илон Маск: концепция истребителей мертва
Здоровье
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Василий Амирджанов Священнослужитель проклял светские и церковные власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Священник проклял всех, кто призывает к закрытию храмов
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Советник президента Южной Кореи: Ким Чен Ын жив
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Священник проклял всех, кто призывает к закрытию храмов
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Эксперт посоветовал не искать работу на карантине
Ольга Бузова зарегистрировала Instagram для Елены Степаненко
Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров
Олег Шеин не исключает вероятность голодных бунтов в России
Погребинский: зачем Зеленскому понадобился Саакашвили, не знает никто
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Совет диетолога о том, как не располнеть в изоляции
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Количество детей-сирот в России уменьшилось в два раза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ