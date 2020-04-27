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Лавров встал на защиту Всемирной организации здравоохранения

Мир

Всемирная организация здравоохранения действовала профессионально на всех этапах кризиса.

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Специальные учреждения системы ООН остаются безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества в соответствующих областях. Это в полной мере относится и к деятельности ВОЗ. Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными, несправедливыми. Организация на всех этапах кризиса, по нашей оценке, по оценке большинства государств, действовала профессионально, своевременно предпринимая упреждающие шаги и распространяла информацию, свои рекомендации всем государствам", — пояснил Лавров.

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