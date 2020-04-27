Лавров: Совбез ООН планирует встречу в видеоформате

Совбез ООН приниципиально согласовал проведение встречи в формате видеоконференции. Главной темой станет коронавирус.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пятерка" размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад и в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться", — пояснил глава российского МИД.

Очная встреча пока не обсуждается, так как нет понимания по срокам окончания пандемии коронавируса в мире. При этом все страны — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания — согласились с необходимостью проведения полноценного саммита.

Стоит отметить, что Совбез ООН планирует онлайн-встречу с начала апреля. Такой формат будет использован впервые в истории организации. Ожидается, что во встрече поучаствует генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антонио Гутерриш.