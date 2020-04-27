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Еврокомиссия выделит Украине 1,2 млн евро

Мир » Бывший СССР » Украина

Еврокомиссия одобрила выдачу Украине 1,2 миллиона евро для улучшения делового климата. Деньги выделены в рамках проекта ЕК, который предусматривает повышение экономического потенциала Украины.

В документе утверждается, что основной целью выделения средств является улучшение показателей делового климата на Украине и повышение конкурентоспособности страны. Также Еврокомиссия планирует интегрировать украинский рынок в инфраструктуру Евросоюза.

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