Еврокомиссия выделит Украине 1,2 млн евро

Еврокомиссия одобрила выдачу Украине 1,2 миллиона евро для улучшения делового климата. Деньги выделены в рамках проекта ЕК, который предусматривает повышение экономического потенциала Украины.

В документе утверждается, что основной целью выделения средств является улучшение показателей делового климата на Украине и повышение конкурентоспособности страны. Также Еврокомиссия планирует интегрировать украинский рынок в инфраструктуру Евросоюза.