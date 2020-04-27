У берегов США обнаружено аномальное скопление нефтяных танкеров

Десятки нефтяных танкеров уже несколько недель стоят у берегов Калифорнии. Об этом сообщает Береговая охрана США. Только с 23 апреля на якорь у порта Лонг-Бич стали 27 танкеров и их количество продолжает увеличиваться. В портах наблюдают "уникальную ситуацию".

Эксперты утверждают, что из-за кризиса, который был спровоцирован пандемией коронавируса, нефтяникам не хватает места для хранения нефти и её хранят в танкерах.