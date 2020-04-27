Жертвами COVID-19 на Украине стали 11 человек за сутки

Еще 392 человек заболели коронавирусом на Украине. Данные приводятся за последние сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 9.00 27 апреля, на Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в социальной сети.

Жертвами коронавируса за сутки стали 11 человек.

Больше всего инфицированных проживает в Черновицкой области. Здесь зарегистрировано 1375 случаев заражения коронавирусом. В Киеве — 1220 человек с коронавирусом. В Ивано-Франковской области COVID-19 диагностирован у 761 пациента, в Тернопольской области — у 612 человек, в Киевской области — у 570 человек.

В Вооруженных силах Украины коронавирус подхватили около 60 человек. Накануне сообщалось о шести новых случаях.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Япония закрыла границу с 89 государствами. Среди них также Россия, Украина, Белоруссия и другие страны. Запрет на въезд вступит в силу 29 апреля.