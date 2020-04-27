Япония закрыла границу с Россией

Власти Японии приняли решение о закрытии границы с Россией с 29 апреля из-за распространения коронавируса нового типа. Помимо РФ под ограничения попали и другие страны: Белоруссия, Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Перу и ещё 81 государство.

Примечательно, что авиасообщение между Японией и Россией было приостановлено ещё в конце марта. По последним данным, в Японии отмечено более 13 тысяч случаев заражения COVID-19.