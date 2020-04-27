Советник президента Южной Кореи: Ким Чен Ын жив

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров. С 13 апреля он находится в районе города Вонсана.

Об этом рассказал специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.