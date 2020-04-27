Глава Северной Кореи Ким Чен Ын жив и здоров. С 13 апреля он находится в районе города Вонсана.
Об этом рассказал специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.
"Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено", — прокомментировал он слухи о смерти северокорейского лидера.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.