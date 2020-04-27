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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров

Мир » Европа

Венгерское правительство планирует изменить законодательство и "положить конец юридическому признанию трансгендеров", что автоматически станет запретом юридически изменить пол.

"Биологический пол, основанный на первичных половых характеристиках и хромосомах — единственное обоснование для того, чтобы считать человека мужчиной или женщиной", — основной пункт внесенного для обсуждения в парламент страны закона.

"Им больше делать сейчас нечего?"

Общественность Венгрии возмущена тем, что обсуждение "не являющегося первостепенно важным" закона происходит именно сейчас:

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, Виктор Орбан (премьер-министр — Прим. ред.) занимается такими вопросами, как новое законодательство о трансах. Он что, уже корону победил?" — пишут пользователи в соцсетях.

Бернадетт Сель, независимый депутат, которая ранее выступала против этого закона в судебном комитете парламента, также раскритиковала сроки принятия законопроекта:

"У нас продолжается пандемия, и все мы должны сосредоточиться на двух вещах: на вопросах здравоохранения и на оказании финансовой помощи людям для обеспечения их благополучия. То, что происходит в Венгрии, — это скандал", — сказала она.

Пока неясно, когда законопроект будет вынесен на голосование, но наблюдатели говорят, что его прохождение через комитеты предполагает, что правительство продвигает его вперед.

Заинтересованные лица встревожены

Трансгендеры и правозащитники говорят, что этот закон, обсуждение которого будет проходить, "когда все внимание приковано к коронавирусу", "увеличит дискриминацию и нетерпимость к транс-людям. Многие попытаются покинуть страну, а те, у кого нет такого шанса, столкнутся с ежедневными унижениями".

"В Венгрии вам нужно предъявить удостоверение личности, чтобы взять напрокат велосипед, купить автобусный билет или забрать посылку на почте. Теперь, не имея возможности получить документ, где будет стоять нужный пол, мы словно вывеску себе на лоб приклеим", — сказала Иветт Эрдог, 39-летняя транс-женщина, живущая в Будапеште.

Правительство Венгрии почти объявило войну гомосексуалистам и трансгендерам

За последние два года правительство Орбана стало более враждебно относиться к сообществу ЛГБТ, перейдя от заявлений о традиционных ценностях и преимуществах гетеросексуального брака к радикальным высказываниям. Например, сравнению гомосексуальности с педофилией.

Темы венгрия трансгендеры закон о смене пола
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