В Киево-Печерской лавре COVID-19 переболели все священники

Закрытие на карантин Киево-Печерской лавры не уберегло священнослужителей от COVID-2019: почти все священники там переболели коронавирусной пневмонией, трое из них скончались.

Об этом сегодня сообщил митрополит Климент, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви:

"Всего в Лавре переболели более 100 человек из 106 служителей, из них около 15 — в тяжелой форме. Троих священников мы потеряли", — рассказал он.

По словам митрополита, сейчас практически все священнослужители уже выздоровели и выписаны из больниц.