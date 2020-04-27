Губернатор Нью-Йорка: Коронавирус пришел к нам из Европы, а не из Китая

Коронавирус проник в Нью-Йорк из Европы, а не из Китая - это подтверждают недавно проведенные сравнительные исследования штаммов вируса.
С таким заявлением выступил губернатор Нью-Йорка.
Эндрю Куомо упрекнул президента Трампа в том, что штат так сильно пострадал от пандемии:
"запреты на поездки из Европы, введенные президентом США, слишком запоздали, чтобы остановить его распространение. Он запретил въезд из Китая с 1 марта. А с Европой границу закрыл только через месяц. Когда вирус уже широко распространился в Соединенных Штатах.
За эти два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси вылетело до 2,2 миллиона человек, многие из которых, вероятно, являлись тогда носителями COVID-19.
Ученые из Северо-Восточного университета, провели исследование имеющихся сегодня штаммов коронавируса и пришли к выводу, что
Губернатор Нью-Йорка заявил также, что важно, чтобы страна училась на ошибках, которые были сделаны. И не допускать новых.
"Еще слишком рано открывать Нью-Йорк,хотя у нас и есть положительные сдвиги. Трехдневный скользящий средний показатель заражений упрямо держался около 1300 в день, что является тревожным признаком. Мы оставим штат в изоляции по крайней мере до 15 мая. Что бы нам Трам ни говорил".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.