Губернатор Нью-Йорка: Коронавирус пришел к нам из Европы, а не из Китая

Коронавирус проник в Нью-Йорк из Европы, а не из Китая - это подтверждают недавно проведенные сравнительные исследования штаммов вируса.

С таким заявлением выступил губернатор Нью-Йорка.

Эндрю Куомо упрекнул президента Трампа в том, что штат так сильно пострадал от пандемии:

"запреты на поездки из Европы, введенные президентом США, слишком запоздали, чтобы остановить его распространение. Он запретил въезд из Китая с 1 марта. А с Европой границу закрыл только через месяц. Когда вирус уже широко распространился в Соединенных Штатах. За эти два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси вылетело до 2,2 миллиона человек, многие из которых, вероятно, являлись тогда носителями COVID-19.

На какое исследование ссылается Куомо

Ученые из Северо-Восточного университета, провели исследование имеющихся сегодня штаммов коронавируса и пришли к выводу, что

более 10 тыс. жителей Нью-Йорка, возможно, заразились этим заболеванием к тому времени, когда у государства был первый подтвержденный случай 1 марта,

вероятным источником заражения в штате они считают Италию.

С чего вдруг эти разоблачения зазвучали от губернатора

Губернатор Нью-Йорка заявил также, что важно, чтобы страна училась на ошибках, которые были сделаны. И не допускать новых.