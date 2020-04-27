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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Кому пандемия пошла на пользу: олигархи США обратили COVID в прибыль

Мир

"Никогда не позволяйте хорошему кризису пропадать впустую" — старая американская поговорка "сработала" в США, как говорится, на все 100, утверждает сегодня издание The Guardian.

26 миллионов американцев уже потеряли — это официальная статистика — рабочие места из-за коронавируса. А вот миллиардеры смогли повернуть пандемию себе на пользу: прирост их капитала составил $308 млрд.

"Некоторые из самых богатых людей в США были в начале очереди, когда правительство раздало триллионы долларов, чтобы поддержать экономику в период коронавирусной пандемии", — говорится в опубликованном материале.

Согласно отчету Института политических исследований прогрессивного аналитического центра, с 18 марта по 22 апреля богатство американских плутократов¹ выросло на 10,5%. У восьми этих миллиардеров чистый капитал вырос более чем на $1 млрд каждый:

  • у босса Amazon Джеффа Безоса и его бывшей жены Маккензи Безоса;
  • у Эрика Юана, основателя Zoom;
  • у экс-руководителя Microsoft Стива Балмера;
  • у Илона Маска, технократа Теслы и SpaceX.

 

¹ СПРАВКА от "Правда.Ру"

Плутократия - политический режим, где решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей.

 

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Темы сша пандемия олигархи прирост капитала
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