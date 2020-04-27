Погребинский: зачем Зеленскому понадобился Саакашвили не знает никто

Новостью №1 на Украине на минувшей неделе стало известие, что новым вице-премьером правительства станет Михаил Саакашвили. Его в кабмин пригласил лично президент Зеленский.

Зачем "Слуге народа" понадобился одиозный политик — загадка. Никаких официальных объяснений на этот счет не было и нет.

Своим мнением на сей счет поделился с журналистом "Правды.Ру" Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии.

Вы не поверите, но у меня нет никакой подтвержденной информации.

Может быть, кто-то "попросил" "пристроить безработного"?

Вот этого не исключаю. Вполне вероятно, что кто-то из-за океана или из Европы порекомендовал. Может быть, Пинчук с Соросом. Я знаю, что буквально совсем через несколько дней после того, как Зеленский стал президентом, он разрешил Саакашвили вернуться в Украину. У них уже тогда какая-то коммуникация была.

Показательно то, что широко анонсированное назначение на прошлой неделе так и не состоялось:

Саакашвили пришел на заседание, но Зеленский, не обнаружив в своей фракции "Слуга народа" нужного числа голосов, голосование отложил, понимая, что "третьему пришествию" парламентарии, мягко говоря, не рады.

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