Погребинский: зачем Зеленскому понадобился Саакашвили не знает никто

Новостью №1 на Украине на минувшей неделе стало известие, что новым вице-премьером правительства станет Михаил Саакашвили. Его в кабмин пригласил лично президент Зеленский.
Зачем "Слуге народа" понадобился одиозный политик — загадка. Никаких официальных объяснений на этот счет не было и нет.
Своим мнением на сей счет поделился с журналистом "Правды.Ру" Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии.
Вы не поверите, но у меня нет никакой подтвержденной информации.
Вот этого не исключаю. Вполне вероятно, что кто-то из-за океана или из Европы порекомендовал. Может быть, Пинчук с Соросом.
Я знаю, что буквально совсем через несколько дней после того, как Зеленский стал президентом, он разрешил Саакашвили вернуться в Украину. У них уже тогда какая-то коммуникация была.
Показательно то, что широко анонсированное назначение на прошлой неделе так и не состоялось:
Саакашвили пришел на заседание, но Зеленский, не обнаружив в своей фракции "Слуга народа" нужного числа голосов, голосование отложил, понимая, что "третьему пришествию" парламентарии, мягко говоря, не рады.
Политолог: Саакашвили принесет Украине "целое ожерелье кризисов"
Зеленскому припомнили шутки над "потрясающим коррупционером Саакашвили"
Власти Грузии надеются, что Саакашвили не станет вице-премьером Украины
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.