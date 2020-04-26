Министерство здравоохранения Сербии сообщило о том, что за все время коронавирусной пандемии в стране выявлено более 8 тысяч зараженных, скончались 156 человек.
"За сутки выявлены 263 новых зараженных, общее число больных — 8042 человека. Госпитализированы 3044 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 85 пациентов. За сутки скончались еще пятеро граждан, всего с начала пандемии умерли 156 человек", — сообщил Минздрав.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.