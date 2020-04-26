Пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана сообщила о закрытии на карантин женской колонии в Алма-Атинской области после выявления COVID-19 у беременной осужденной.

"В учреждении ЛА-155/4 (женская колония) поселка Жаугашты Алма-Атинской области у осужденной беременной женщины выявлена коронавирусная инфекция. Ранее в связи с подготовкой к родовому процессу она дважды обследовалась в центральной районной больницы (ЦРБ) Илийского района, которая впоследствии была закрыта на карантин, поскольку у пациентов данного учреждения был выявлен COVID-19", — говорится в сообщении комитета.