На Украине поймали продавцов новорожденных детей

Заместитель министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в сообщил в своем Facebook о группе преступников, которые занимались продажами новорожденных детей в Китай.

"За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными", — написал он.