В Казахстане 97-летняя женщина погибла от заражения коронавирусом

Оперштаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП сообщил о том, что в Алма-Ате 97-летняя женщина умерла от заражения коронавирусной инфекцией.

"В Алма-Ате зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1923 года рождения. Состояние оценивалось как крайне тяжелое… Пациентка находилась на лечении от основных заболеваний в провизорном стационаре, так как являлась контактной", - говорится в сообщении штаба.

За все время коронавирусной пандемии в Казахстане от заражения скончались 26 человек. Число инфицированных превысило отметку в 2,6 тысячи человек.