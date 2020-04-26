В Италии на 80-м году жизни скончался известный журналист, публицист и общественный деятель Джульетто Кьеза. О его смерти сообщила жена Фьямметта Кукурния.
Супруга журналиста рассказала, что ночью у её мужа случился инфаркт и врачи не смогли его спасти.
Друг журналиста, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато рассказал, что Кьеза имел проблемы со здоровьем из-за осложнений после операции. Он также допустил, что смерть журналиста может быть связана с коронавирусом.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.