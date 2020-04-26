Северокорейский лидер Ким Чен Ын могут получить травму, которая не угрожает его жизни, на процедуре запуска крылатых ракет 14 апреля.

Такое мнение высказал директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан.

"Когда Ким Чен Ыну удалили кисту из голеностопа, врачи говорили, что она в любой момент может появиться снова. Что касается проблем с сердцем, у него есть семейная предрасположенность, поэтому с ним это тоже может произойти в любое время. Скорее, это была лодыжка, чем сердце. Но, скажем, даже если Ким Чен Ын просто упал и повредил лицо, то ему тем более было бы трудно показаться на людях", — пояснил Чжан.