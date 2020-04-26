Самые крупные боссы итальянской мафии оказались на свободе, несмотря на длительные сроки заключения, к которым их приговорили. Причиной этому стала эпидемия коронавируса, которая охватила всю Италию.
Итальянский прокурор Федерико Кафиеро де Рахо рассказал, что из тюрем были выпущены "крестные отцы" Коза ностры, Ндрангеты и клана Казалеси. Правительство вынесло решение о переводе их под домашний арест.
"В момент кризиса, мафия может еще больше проникнуть в экономическую жизнь страны, особенно поддерживая или приобретая контроль над бизнесом из-за финансовых трудностей", — сообщил де Рахо.
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