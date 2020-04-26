Преступники, которые получили пожизненные сроки содержания тюрьме, являются самыми интересными и адекватными собеседниками.
Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Те, кто совершил страшные преступления — убийство двух и больше человек — это наиболее интеллигентная и наиболее интересная категория осужденных, с которыми я разговаривал. Они самые адекватные", — утверждает министр.
Малюська выразил готовность брать таких людей на работу, поскольку с ними можно поговорить на любы темы.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.