Преступники, которые получили пожизненные сроки содержания тюрьме, являются самыми интересными и адекватными собеседниками.

Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Те, кто совершил страшные преступления — убийство двух и больше человек — это наиболее интеллигентная и наиболее интересная категория осужденных, с которыми я разговаривал. Они самые адекватные", — утверждает министр.