Иран разделили на 3 части для борьбы с коронавирусом

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что страна будет разделена на несколько зон, в зависимости от опасности распространения коронавируса. Такие меры необходимы для борьбы с коронавирусом.