Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что страна будет разделена на несколько зон, в зависимости от опасности распространения коронавируса. Такие меры необходимы для борьбы с коронавирусом.
"Страна будет разделена на районы трех типов — белые, желтые и красные. Ограничения и нормы, связанные с коронавирусом, будут проводиться в рамках этого трехзонного разделения", — говорится в заявлении президента Ирана, опубликованном на его официальном сайте.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.