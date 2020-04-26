Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о том, что количество случаев заражения коронавирусом в стране превысило 58 тысяч.
58509 человек были инфицированы за все время коронавирусной пандемии. 5514 из них были заражены за последние сутки.
Более 50% случаев заражения коронавирусом были выявлены в Юго-восточном регионе страны, где находятся Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.
Количество смертей за все время пандемии составило 4016 человек. 346 из них погибли за последние сутки.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.