В Бразилии коронавирусом заражены более 58 тысяч человек

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о том, что количество случаев заражения коронавирусом в стране превысило 58 тысяч.

58509 человек были инфицированы за все время коронавирусной пандемии. 5514 из них были заражены за последние сутки.

Более 50% случаев заражения коронавирусом были выявлены в Юго-восточном регионе страны, где находятся Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.

Количество смертей за все время пандемии составило 4016 человек. 346 из них погибли за последние сутки.