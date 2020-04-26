Власти КНДР пытаются опровергнуть слухи о смерти Ким Чен Ына

Средства массовой информации Северной Кореи начали сообщать о высокой активности лидера страны Ким Чен Ына на фоне слухов о его кончине.

Например, государственное радио и центральная газета КНДР рассказали о том, что Ким Чен Ын поблагодарил рабочих крупнейшей северокорейской стройки последних лет в городе Самчжиёне.

Напомним, мировые СМИ сообщили о смерти северокорейского лидера во время операции. Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля.