На Украине 8617 человек были заражены коронавирусом

Пресс-служба Минздрава Украины сообщила о том, что за последние сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 492, общее число зараженных достигло отметки в 8617 человек.

"По состоянию на 9.00 26 апреля, на Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая", — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных граждан зафиксировано в Черновицкой области — 1341 человек.