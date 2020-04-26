Саудовское агентство новостей SPA сообщает, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился с 26 апреля до 13 мая частично отменить комендантский час во всех регионах, кроме Мекки.

"Во-первых, частичная отмена комендантского часа во всех регионах королевства Саудовская Аравия с сегодняшнего дня, воскресенья, 26 апреля 2020 года, до среды, 13 мая 2020 года, с 09.00 до 17.00, в то время как в Мекке и в других изолированных районах, указанных в предыдущих решениях и заявлениях, сохраняется 24-часовой комендантский час", — говорится в приказе саудовского короля.