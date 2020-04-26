В Таиланде за последние сутки 15 человек заразились COVID-19

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин сообщил о том, что за последние 24 часа в стране было выявлено 15 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

"Сегодня в нашей стране не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Новых случаев заражения за прошедшие сутки — 15", — сказал он.

С самого начала коронавирусной пандемии в Италии число зараженных достигло отметки в 2922. Количество погибших — 51 человек.