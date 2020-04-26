Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини в интервью газете La Repubblica сообщил о том, что Италия до конца года не будет открывать границы для иностранных туристов.
"Открытие границ (Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", — добавил чиновник.
При этом, министр допустил, что в мае возобновится работа музеев и других достопримечательность.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.