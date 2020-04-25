Власти Грузии надеются, что Саакашвили не станет вице-премьером Украины

У депутатов Верховной рады должно "хватить разума", чтобы не утверждать кандидатуру Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.

Такое мнение высказал глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили. По его словам, назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отразится на отношениях между странами.

Ионатамишвили напомнил, что Саакашивили признан виновным в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани не только грузинским судом, но и судом Страсбурга.