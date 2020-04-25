Самые главные достопримечательности возобновят свою работу уже в мае текущего года. Ранее все культурные центры страны были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини.
"Музеи откроются в мае, не с 4 мая, чуть позже. И откроются только те, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности для недопущения распространения коронавируса", — пояснил Франческини.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.