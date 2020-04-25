В Соединенных Штатах Америки провели более пяти миллионов тестов на наличие коронавируса нового типа. Это превышает показатели в других странах. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

"Были и остаются открытыми и доступными многие места для проведения тестов. К данному моменту проведено 5 млн тестов на выявление коронавируса, гораздо больше, чем в любой другой стране мира. На самом деле больше, чем во всех остальных крупных странах вместе взятых!", — написал Трамп в Twitter.