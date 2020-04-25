В Финляндии от коронавируса погибло 186 человек

Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) в Финляндии сообщил, что за последние сутки в стране выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 человек скончались.

"В Финляндии 25 апреля всего 4475 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Количество умерших в Финляндии с самого начала коронавирусной пандемии достигло отметки в 186 человек. Уточняется, что средний возраст погибших - 84 года.