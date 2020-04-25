Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что украинская сторона саботирует выполнение парижских соглашений, который были достигнуты на последнем саммите в "нормандском формате".
"Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договорённостей, где президент Владимир Александрович Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины", — утверждает глава МИД России.
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