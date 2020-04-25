Президент Кении продлил комендантский час еще на 3 недели

Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что комендантский час продлен еще на 3 недели. Ограничение распространяется на всю страну. Также запрещен въезд и выезд из 4-х регионов Кении, включая столицу Найроби.

После обнаружения первого случая заражения коронавирусом в стране был введен комендантский час с 19 часов вечера до 5 утра.