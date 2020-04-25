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Президент Кении продлил комендантский час еще на 3 недели

Мир » Остальной мир » Африка

Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что комендантский час продлен еще на 3 недели. Ограничение распространяется на всю страну. Также запрещен въезд и выезд из 4-х регионов Кении, включая столицу Найроби.

После обнаружения первого случая заражения коронавирусом в стране был введен комендантский час с 19 часов вечера до 5 утра.

"Прекращение въезда в столичный район Найроби и в округа Килифи, Квале и Момбаса и запрет на выезд из них… продлевается еще на 21 день в рамках периода сдерживания (вируса -ред.). Общенациональный комендантский час, который сейчас действует от заката до рассвета, также продлевается на период в 21 день", — заявил кенийский президент в ходе обращения к нации по местному телеканалу Citizen TV.

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