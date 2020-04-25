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В Белоруссии уже 67 человек погибло от коронавируса

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В пресс-службе Минздрава Белоруссии сообщили о том, что за последние сутки число зараженных COVID-19 увеличилось до 9,59 человек. За последние сутки выявлено 817 случаев заражений. С начала коронавирусной пандемии 67 человек скончались.

"Зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Всего проведено 139 тысяч 295 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении пресс-службы".

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