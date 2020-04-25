В Белоруссии уже 67 человек погибло от коронавируса

В пресс-службе Минздрава Белоруссии сообщили о том, что за последние сутки число зараженных COVID-19 увеличилось до 9,59 человек. За последние сутки выявлено 817 случаев заражений. С начала коронавирусной пандемии 67 человек скончались.