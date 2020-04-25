В отделе образования Таджикистана сообщили о том, что в школах и детсадах Душанбе объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавивируса. Места детского образования не будут работать с 27 апреля до 10 мая включительно.
"Занятия в детских садах и школах Душанбе будут приостановлены с 27 апреля до 10 мая включительно. В этот период все дошкольные и общеобразовательные учреждения будут продезинфицированы", — сказал собеседник агентства издательству РИА "Новости".
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.