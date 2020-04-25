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Лукашенко поехал в Чернобыльскую зону сажать сосны

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусский лидер Александр Лукашено продолжает игнорировать распространение коронавируса нового типа и отправился на субботник. Место для субботника было выбрано необычное - Чернобыльская зона отчуждения. Глава государства высадил там сосны.

Несмотря на рекомендации ВОЗ, в Белоруссии решили провести субботник на государственном уровне. Количество заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 8773 человек. 63 заболевших уже скончались от осложнений.

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Лукашенко поехал в Чернобыльскую зону сажать сосны
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