Лукашенко поехал в Чернобыльскую зону сажать сосны

Белорусский лидер Александр Лукашено продолжает игнорировать распространение коронавируса нового типа и отправился на субботник. Место для субботника было выбрано необычное - Чернобыльская зона отчуждения. Глава государства высадил там сосны.

Несмотря на рекомендации ВОЗ, в Белоруссии решили провести субботник на государственном уровне. Количество заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 8773 человек. 63 заболевших уже скончались от осложнений.