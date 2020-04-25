Россия предложила помощь Киеву в тушении лесных пожаров в Чернобыле

Россия готова рассмотреть просьбу от украинской стороны оказать помощь в тушении лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, если Киев попросит Москву о помощи.

Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на видеоконференции Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю.

По мнению Чумакова, лесные пожары в Чернобыле "вызывают растущую обеспокоенность".