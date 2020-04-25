Россия готова рассмотреть просьбу от украинской стороны оказать помощь в тушении лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, если Киев попросит Москву о помощи.
Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на видеоконференции Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю.
По мнению Чумакова, лесные пожары в Чернобыле "вызывают растущую обеспокоенность".
"Хотели бы воспользоваться возможностью и снова озвучить нашу позицию о готовности рассмотреть запрос властей Украины о предоставлении поддержки в случае поступления такового", — рассказал представитель России в ООН.
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